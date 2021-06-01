Ольга Орлова безуспешно попыталась прикрыть шикарную грудь за черными конями и белым ферзем

Телеведущая Ольга Орлова в Instagram разместила красивый кадр с отдыха. На снимке она запечатлена на огромной шахматной доске. Свою шикарную грудь она безуспешно попыталась спрятать за черными конями и белым ферзем. Звезда на фото в красивом купальнике.

«Идеальные женщины — это шахматистки: они могут часами молчать, хорошо следят за фигурами и знают много интересных позиций». Ольга Орлова

«Оленька, в точку! Очень остроумно», «Можете встать?!», «Что-то я сконцентрировалась на слове «позиция», «Главное не быть чьей-то пешкой. Но вы, Оля, настоящая шахматная королева. Желаем вам успехов и удачи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Орлова начинала свой путь к славе в популярной в 90-х годах группе «Блестящие». Сегодня она с успехом ведет скандальное шоу «Дом-2», которое с апреля нынешнего года стало выходить на канале «Ю».

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