Во всем блеске: Лорак в платье из золотистой бахромы покрасовалась стройной фигурой

Певица регулярно делится с подписчиками в Сети закулисьем своих концертов.

Звезда эстрады украинского происхождения Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, как и многие артисты, возобновила после пандемии выступления и планирует гастроли. Регулярно в микроблоге красотка делится новостями о творчестве и предст

оящих концертах, и накануне показала закулисье своего очередного выхода на сцену.

С пожеланиями отличного дня Лорак появилась перед камерой сначала в шелковом халатике, а затем уже во всем блеске – на ней было концертное платье из золотистой бахромы, украсившей не только подол мини-юбки, но и рукава.

Красотка полюбовалась собой в зеркале, порепетировала и отправилась радовать поклонников вокалом.

Кстати, бахрома у звезд – излюбленный наряд для выступлений. Ее регулярно «выгуливают» перед публикой певицы Светлана Лобода и Полина Гагарина.

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