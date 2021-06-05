«Вот это бедра!»: Светлана Лобода в алом комбинезоне из кожи подчеркнула изгибы фигуры

Светлана Лобода не скрывает, что является одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Каждая ее песня становится хитом, а на сцене она блистает в роскошных нарядах. Артистка любит каждое свое выступление отрабатывать на высшем уровне. Этой весной она едва находила время на отдых. В таком же ритме певица вступила в июнь. На днях она посетила Международный экономический форум, а 4 июня приехала на премию Муз-ТВ.

Очаровательной и привлекательной Светлане доверили открыть музыкальную премию. Однако для начала она появилась на ковровой дорожке. Певица в алом кожаном комбинезоне продефилировала, когда шла к машине. Наряд с лаковым эффектом облегал каждый изгиб ее фигуры. Однако бедра был сделан эффект увеличения, что удивило многих поклонников артистки. При этом наряд подчеркнул ее стройные ноги. За счет туфель на каблуке она визуально удлинила силуэт.

Не все поклонники оценили такой провокационный аутфит по достоинству. Они посчитали, что фигуру Лободы он по больше части испортил, а не подчеркнул. «Эти штуки на боках..», «Вот это бедра!», «С накладными бедрами?», «Очень худенькая», «Эти ушки на бедрах лишние», «Какой-то наряд неудачный», — прокомментировали пост подписчики.

А вот на самом концерте певица произвела фурор. Она сначала полетала в прозрачном дирижабле, а потом с наряде с открытым животом и многослойной юбкой станцевала прямо на воде. Не удивительно, что артистка получила одну из наград.

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