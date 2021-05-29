Нежно: Лариса Долина предстала в асимметричной юбке из белого шифона и «золотых» сапожках

Лариса Долина родилась в Баку, а теперь знаменита на весь мир. Она дает концерты в разных странах, так как владеет голосом и выступает в разных стилях, в том числе и джазовом. Примечательно, что несколько лет назад артистка стала экспериментировать с образами, а недавно она стала худеть. Ей удалось сбросить 20 килограммов, а затем еще пять. Певица призналась, что просто взяла себя в руки.

Теперь и гардероб Лариса Александровны преобразился. Она все чаще носит мини-платья, джинсы и косухи. Певица в 65 лет не стесняет демонстрировать свои стройные ноги. А 29 мая на репетиции сценок из мюзикла «Мата Хари. Любовь и шпионаж». На сцене она предстала в монохромном образе, который разбавила золотыми сапожками.

Долина облачилась в белый лонгслив и асимметричную юбку макси из белого шифона. Наряд подчеркнул талию артистки. Она также сделала объемную укладку и надела очки с круглой оправой.

«Очень волнительно мне, сложная композиция и вокально, и психологически. Я уже писала, что тоскую по этому спектаклю и жду возможности его возобновления. Все актеры, которые были заняты в этой постановке, готовы!» — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что своим вокалом певица их растрогала. Многие восхитились тем, как выглядит Долина. «Ваш голос в этой песне, Лариса Александровна, разбудил во мне сентиментальные чувства», «Лариса, вы божественна», «Лариса супер! Может челочку попробовать?», «Лучшая, икона стиля», «Как вы стильно выглядите», «Очень светлая, красивая», «Все нравится в этом образе», — прокомментировали пост подписчики.

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