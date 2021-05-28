«Бриллианты на моем запястье»: Стриженова в платье в пол с завышенной талией позировала в саду

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Все это время ее поддержкой является муж Александр, с которым она неразлучна с юности. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Недавно супруги побывали на вечеринке Кристины Орбакайте. Тогда артистка принарядилась в платье цвета Tiffany. Она решила скрыть изъяны фигуры за счет свободного кроя. Хоть и в 53 года ведущая может похвастаться моложавым видом.

Стриженова не скрывает, что для эфиров ей часто подбирают образы стилисты. А в обычной жизни она сама подбирает себе луки, предпочитая выглядеть женственно, но при этом сдержанно. 28 мая телеведущая устроила фотосессию в саду. она принарядилась в атласное платье в пол с завышенной талией и бантом в области декольте. Наряд подчеркнул изящность Екатерины и визуально сделал стройнее. Она похвасталась новым украшением с бриллиантами.

«Я знаю, что счастье не в украшениях. Но когда в их блестящих гранях отражается такая красивая весна, то хочется наряжаться, улыбаться и творить…. Бриллианты на моем запястье. Цветы — из моего сада. Весна — в моей Москве!» — написала звезда.

Поклонники одарили комплиментами Стриженову. Многие оценили ее образ. «Катя, вы удивительно красивая в любом возрасте», «Вы сами бриллиант», «Красотка», «Катюша, ты прекрасна, чудо как хороша», «Платье тоже шикарное», «Нежно, красиво», «Вы прям модель», «Какая роскошная дама», — прокомментировали пост подписчики.

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