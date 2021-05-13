«В такой славной компании»: Стриженова в алой юбке-футляре и туфлях на каблуке предстала на публике

Екатерина Стриженова зачастую является тем человеком, которую зрители видят первой по утрам. Она ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Каждый раз артистка облачается в женственные, но при этом сдержанные наряды. Многие восхищаются ее чувством стиля. Более того, в 53 года она может похвастаться моложавым видом и достаточно стройной фигурой. Минувшие майские праздники она провела в Крыму.

Несколько дней Екатерина наслаждалась красивыми пейзажами и примеряла летние платья, а также юбки макси и шляпки. Но она призналась, что с погодой ей не повезло, так как было холодно. 13 мая телеведущая вернулась домой. Однако ей сразу пришлось отправиться в Музее военной формы. Там ее ждал сюрприз. Для появления на публике Стриженова облачилась в шелковую блузку с кружевом, жакет и юбку-футляр алого цвета. Черные туфли на каблуке дополняли ее женственный аутфит.

На кадрах из музея она позировала со своим портретом. Наряд подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги.

«Я „познакомилась“ со своим портретом! Выставка была посвящена известным Катюшам — героинями стали Катя Андреева, Катя Климова, Катя Волкова, Катя Шпица, Катя Варнава, Катя Скулкина… А все началось с портрета Кати Деминой , которая считается прототипом той самой Катюши, которая „выходила на берег крутой и песню заводила“! Мне очень приятно оказаться в такой славной компании и я благодарна художнику Анастасии Матвеевой, что она выбрала меня!!!! Кого еще вы бы включили в список „известных всем Катюш“?» — написала звезда.

Поклонники восхитились элегантность телеведущей. «В жизни вы намного моложе, чем на картине», «Катя, у вас шикарный костюм», «Как это мило», «Шикарная брюнетка», «Какая вы стройная и элегантная», «Костюм у вас круто», «Сильную женщину видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

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