«Готовим крутой проект»: Навка в жакете оверсайз и уггах с мехом предстала с Чернышевым

Татьяна Навка является известной спортсменкой. Теперь она уже тренирует будущих чемпионов в своей школе фигурного катания. Также жена Дмитрия Пескова создает красочные ледовые шоу на льду. При этом она успевает путешествовать и воспитывать дочку Надежду. Недавно девушка возобновила гастроли и привезла одно из своих шоу в Челябинск. В постановке «Руслан и Людмила» принял участие муж Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев.

А теперь Навка поделилась уникальными кадрами. Она появилась на ледовой арене, где катались маленькие фигуристы. Девушка облачилась в белоснежный костюм и жакет оверсайз мышиного цвета. Образ дополняли меховые угги. Спортсменка приняла участие в съемках. Сначала она позировала перед камерой и давала интервью на английском языке. Потом Татьяна стала раскрывать детали своего шоу уже на русском языке.

«Готовим очень крутой проект», — призналась звезда.

Потом Петр Чернышев занял ее место и тоже стал разговаривать на камеру. Фигурист был в джинсах, водолазке и пиджаке. Он выглядел отдохнувшим.

Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что успели соскучиться по выступлениям олимпийских чемпионов. «Какая вы приятная и утонченная», «Наряд у вас крутой, жаль зима закончилась», Так рады видеть вас и Петра«, «Все ваши проекты крутые», «Какая вы красивая», «Очень классно, ждем», — стали писать пользователи Сети.

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