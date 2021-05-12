Осанка леди: Татьяна Навка в зауженных джинсах и нежно-розовой рубашке отметилась в кафе

Татьяна Навка привыкла много работать. Она создает ледовые шоу, гастролирует и тренирует будущих чемпионов в собственной школе фигурного катания. Девушка не так давно вернулась из отпуска. Спортсменка провела время на курорте с дочками Надеждой и Александрой. В соцсети она иногда делилась кадрами, хвастаясь не только красочными кадрами, но и своими нарядами. Фигуристке нравятся женственные и элегантные образы.

После минувших праздников Навка вернулась к своим тренировкам, а вот вечером она решила развеяться. Спортсменка отправилась в кафе, где для нее сделали кофе с ее изображением на пенке. Девушка похвасталась напитком и показала свой повседневный наряд. Она облачилась в зауженные белые джинсы, которые подчеркнули стройность, и нежно-розовую футболку с рубашкой в тон. Весенний аутфит дополнила сумка-шоппер Louis Vuitton, которая стояла рядом. К слову, такая сумка стоит около 200 тысяч рублей.

«Произведение искусства», — отметила Татьяна, показывая свое кофе.

Поклонники были рады возвращению фигуристки. Многие отметили, что ее ее нежный весенний образ оттенил бронзовый загар. Навка получила множество комплиментов.

«Вроде обычная женщина, а на льду Богиня! На льду волшебный цветок!», «Как вам идут нежные тона», «Красива и загорелая», «Стройняшка», «Очень молодо выглядите», «Как вам идет розовый», «Ох, весна пришла и вы расцвели», «На вас невозможно налюбоваться», «Какая у вас осанка аристократки и изящные ноги», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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