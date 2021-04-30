«Эти люди получат сполна»: дочь Заворотнюк назвала отморозками недоброжелателей своей мамы

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже почти два года борется с тяжелым заболеванием.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками. Одна из девушек напомнила ей, что вокруг болезни ее родительницы полтора года назад был крайне нездоровый ажиотаж. Впрочем, тогда было много и защитников семьи.

«Писали гадости про твою маму. И я ответила. Остро реагирую, потому что мой папа тоже болеет», — заявила пользовательница.

«Спасибо вам, но не стоит. Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии — это надо быть настоящим отморозком».

Анна Заворотнюк

По одной из информаций, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в своем загородном доме в поселке Крекшино. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» уже очень давно никто не видел. Она не показывается на публике. Родные огородили ее от внимания журналистов, фанатов и прессы. Известно, что актриса, страдающая тяжелым заболеванием, сейчас пребывает в стадии ремиссии.

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