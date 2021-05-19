Просто не узнать: Екатерина Климова в просвечивающем платье в пол сверкнула «ложбинкой греха»

Актриса приехала в Минск, где примерила не только женственные наряды, но и парик.

Екатерина Климова стала кумиром многих зрителей, когда сыграла в фильме «Мы из будущего». С тех пор прошло больше 10 лет, но актриса почти не изменилась. Она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Девушка пережила три развода, но заверяет, что ей только в радость воспитывать своих детей: двух дочерей и двоих сыновей. Несмотря на свою занятость, она всегда безупречно выглядит.

На днях Климова приехала в Белорусию. По всей видимости, там у нее будут проходить очередные съемки. Однако начала она с фотосессии. Девушка перевоплотилась в диву. Она стала позировать в сверкающем платье в пол. Силуэтный наряд с просвечивающей юбкой позволил ей засветить стройные ножки. Туфли на шпильке и белый жакет дополнили ее образ. Екатерина стояла с микрофоном, принимая изящные позы. При этом она не скрыла роскошное декольте.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка в 43 года. Многие одарили многодетную маму комплиментами. А так как свой образ она дополнила париком с рыжеватым каре, многие ее не сразу узнали. «Ох, красотка», «Как вам идут вечерние платья», «Вы поете? Уже верю», «Сначала не поняла, что это вы!», «Как вам идет такой цвет», «Молодая и чарующая», «Как вы поменялись с этой прической», — стали писать пользователи Сети.

Стоит добавить, что в этот вечер Климова сменила еще несколько нарядов: от кожаных лосин с тренчем до платья с бахромой.

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