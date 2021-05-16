«Разные мужчины бывают»: Екатерина Климова намекнула на новые отношения

Актриса дала понять, что не станет иметь дело с представителями сильного пола, у которых есть обязательства перед другими женщинами.

43-летняя звезда экрана Екатерина Климова – одна из самых красивых и ярких женщин российского театра и кино. Мама четверых детей нисколько не утратила привлекательности и вокруг нее всегда было очень много мужчин-поклонников.

Актриса два года назад развелась с отцом своей младшей дочери Беллы Гелой Месхи, и с тех пор, на удивление, не была уличена в романах.

Между тем, на то, что она не одинока Екатерина Климова намекнула журналистам программы телеканала НТВ «Ты не поверишь!». Когда ей задали вопрос о том, легко ли она принимает ухаживания мужчин, актриса молниеносно отреагировала.

«Своего мужчины?» — уточнила Екатерина Климова.

Она не стала раскрывать личность своего избранника, сделав акцент на том, что в сферу ее интересов не входят женатые. Актриса соглашается на отношения только со свободными представителями сильного пола.

«Разные мужчины бывают, женатые мужчины… Чужим мужчинам точно не стоит за мной ухаживать», — предупредила Екатерина Климова.

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