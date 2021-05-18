«Выглядит свежо»: Подольская показала, с чем актуально носить леопардовую панамку и мини-платье

Певица приехала в культурную столицу со своей сестрой. Она похвасталась стильным нарядом, который оценила стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

Наталья Подольская не так давно стала мамой во второй раз. Певица теперь растит не только пятилетнего Артемия, но и малыша Ивана. Девушка сразу приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Примечательно, что спустя уже несколько месяцев она вновь блистала на сцене. А недавно вместе с мужем Владимиром Пресняковым она отдохнула на Мальдивах. Артистка старается продумать каждый свой образ и подчеркивать только достоинства.

18 мая Наталья уехала из дома. Она оказалась в Санкт-Петербурге в компании сестры-двойняшки Юлианы. Певица гуляла весь лень. Она облачилась в кремовое мини-платье и тренч в тон. Образ дополняла футболка и белоснежные кеды, которые она надела с длинными носками. А на голове артистки была леопардовая панамка. По словам Подольской, она готовится отметить свое 39-летие.

«Это мой Питер. Нагулялись. Прошли пешком почти 10 км! Погодка класс», — заявила звезда.

Поклонники признались, что певица выглядит очень молодо. А ее необычный образ привлек внимание подписчиков. Пока Наталья каталась на катере, а потом гуляла по саду и осматривала достопримечательности, фанаты оценивали ее лук. А для портала Teleprogramma.pro оценку аутфиту дала стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

«Образ актуальный, модный, а также отлично подходит для прогулок. В данном комплекте панама выступает как яркий акцент. К слову, анималистические принты в этом сезоне, как никогда, в моде. Помимо леопарда модно также обратить внимание на принт под зебру. Платье в тон тренча идеально вписывается в образ. Самое платье актуальное. Длина миди в этом сезоне также в тренде. По оттенкам платье прекрасно гармонирует с тренчем, создавая монохромный лук. Платье удачно гармонирует с футболкой. Сейчас модно сочетать вещи необычным образом и такое сочетание, как у Натальи, делает аутфит интересным и заставляет всех рассматривать образ.

Для фигуры Натальи это платье подходит. У нее длинные, стройные и красивые ноги, которые платье подчеркивает. Также V-образный вырез удлиняет шею и добавляет немного роста. Наряд гармонирует с внешностью артистки, так что образ очень классный и удачный. Ко всему прочему, он еще и актуальный, включает в себя все последние тенденции. Обратите внимание также на сочетание кеды + высокие носки. Белые кеды облегчают образ, а сочетание кеды + высокие носки выглядит свежо, актуально», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также «Школу дизайна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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