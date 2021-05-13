Королевский размах: Волочкова в сверкающем платье в пол с разрезом вышла на мальдивский пляж

Анастасия Волочкова является известной балериной. В свое время она была солисткой Большого театра. Теперь девушка выступает на сцене, участвуя в разных постановках. Она также дружит с Андреем Малаховым и Никитой Джигурдой. Примечательно, что артистка любит попариться в бане и часто позирует обнаженной. При этом она посещает храмы и знает все церкви, которые находятся у ее особняка.

А этой весной Волочкова в очередной раз улетела на Мальдивы. Там она проводит время с возлюбленным по имени Олег. Балерина скрывает личность избранника, так как ее прошлые романы завершались неудачно. На отдыхе она купается, позирует в бикини и загорает. Однако 13 мая артистка принарядилась. Вечером она вышла на пляж в вечернем платье в пол с разрезом. Наряд на тонких бретельках с эффектом сияния облегал ее фигуру и скрыл ложбинку.

«С праздником всех мусульман! Мира и добра вашим семьям! От души!» — написала она.

«Дорогие друзья, сегодня у мусульман большой праздник. Сегодня я нахожусь на Мальдивах. И я поздравляю всех, и желаю мира, добра, семьям благополучия, всего прекрасного. Как здорово, что на таком острове чтят этот праздник. Сегодня мы ходили в мечеть, здесь она есть на острове. Всем я хочу сказать огромное спасибо», — поделилась звезда.

Анастасия даже сделала реверанс, попытавшись встать в плие. Впервые за несколько дней она отключила комментарии к посту, чтобы не получить негативные комментарии от хейтеров. К слову, Алсу тоже обратилась к мусульманам и поздравила с праздником Ураза-байрам.

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