«Ты мой проводник»: Нюша поделилась редким фото со своим знаменитым отцом

Анна Шурочкина, известная многим как Нюша, в юном возрасте добилась славы и победила на музыкальном шоу. Однако она не скрывает, что во многом ей помогал папа Владимир Шурочкин. Он раньше состоял в группе «Ласковый май», а потом стал продюсером своей наследницы. По словам девушки, они находили новые звучания, которые стали прорывом. Артистка уверена, что поэтому ее песни становились хитами.

В последнее время Нюша не скрывает, что ей приходится много работать, но при этом она никогда не забывает о своей семье. Певица не скрывает, что ей нравится проводить время с дочкой Симбой. Она даже переехала в новый дом, чтобы там могли разместиться все члены ее семьи.

Иногда певица делится кадрами с мамой Ириной. А 12 апреля она порадовала поклонников новыми кадрами со знаменитым папой. Артистка не скрывает, что очень его любит. В соцсети она поделилась редким архивным фото, на котором запечатлена еще крохой рядом с родителем.

«Ты мой проводник в этот мир, ты уникальный и неповторимый со своими слабостями и бескрайней силой. Я бесконечно благодарна быть твоей частичкой, любимый папочка. Сегодня папе 55», — поделилась звезда.

Смотрите также: