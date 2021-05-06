Маленький ангелок: Нюша показала дочку Симбу в пышном белом платье и розовых сапожках

Нюша прославилась как певица. Однако теперь она старается идти в ногу со временем и снимает ролики для «ТикТока». При этом девушка успевает путешествовать и уделять время семьей. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. Малышке уже два года, поэтому артистка любит ее наряжать. Порой они облачаются в одинаковые наряды, поддерживая стиль family look.

А на днях Нюша делилась архивными кадрами. Она показала, как выглядела во время беременности, а также разместила кадр, на котором ее наследнице было всего несколько дней от роду. По просьбе поклонников певица также опубликовала видео, которое никому не показывала. На кадрах Симба облачена в белоснежное пышное платье. Наряд дополняли розовые угги с мехом внутри. Девочку водила по залу за ручки ее бабушка.

По всей видимости, на кадрах малышке около года, так как она еще с соской.

«А я иду, шагаю по салону», — говорила женщина.

За кадром также слышен смех Нюши. Пока артистка наводила красоту, за ее наследницей приглядывала мама Ирина Владимировна. Поклонники восхитились тем, какой наряд был у ребенка. Многие посчитали, что кроха сильно выросла с тех пор. «Какое чудо», «Прям принцесса», «Такие трогательные моменты», «Модные у нее сапожки», «Глаза уже мудрые», «Ангелочек», «Дети — цветы жизни», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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