«А лиф не мал?»: Лопырева в модном мини-бикини с драпировкой блеснула округлыми формами

Виктория Лопырева раньше жила в Ростове и завоевала много титулов, включая звание «Мисс Россия». Девушка была завидной невестой. Однако она стала женой бизнесмена Игоря Булатова. Модель родила от него сына Марка Лео. Уже после этого влюбленные расписались в ЗАГСе. После этого девушка предпочитает жить в теплых странах. Она была на Мальдивах, в Турции и Майами, а последние месяцы девушка проводит с наследником в Дубае.

В жаркой стране Виктория успевает не только сниматься в фотосессиях и посещать светские рауты. Она успела вернуться в форму после родов, поэтому без стеснения позирует на пляже. Поклонники заметили, что девушка выбирает яркие образы. Накануне она пообщалась с подписчиками. По словам Лопыревой, а не ангел и не демон, а босс. На фото она предстала в мини-бикини цвета морского бриза. Лиф и трусики с драпировкой едва прикрывали ее прелести.

Потом модель показала свой любимый слитный купальник. На другом снимке девушка позировала в монокини неонового цвета с рисунком на талии, который сделал акцент на ее стройность. Виктория сидела на песке, демонстрируя округлости фигуры.

Поклонники были сражены красотой молодой мамы. Многие отметили, что она обладает эффектной фигурой. «Идеальная», «У вас купальники всегда необычные», «Шикарно выглядите, Виктория, секси красотка», «Какая талия у вас в этом купальнике», «Ваши формы прекрасны», «Вот это класс, роскошные купальники», «Ох, роскошная женщина», «А лиф не мал?» — стали писать пользователи Сети.

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