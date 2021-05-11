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«А лиф не мал?»: Лопырева в модном мини-бикини с драпировкой блеснула округлыми формами

Модель решила похвастаться любимым купальниками. Она не боится демонстрировать свою красоту.

«А лиф не мал?»: Лопырева в модном мини-бикини с драпировкой блеснула округлыми формами
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева раньше жила в Ростове и завоевала много титулов, включая звание «Мисс Россия». Девушка была завидной невестой. Однако она стала женой бизнесмена Игоря Булатова. Модель родила от него сына Марка Лео. Уже после этого влюбленные расписались в ЗАГСе. После этого девушка предпочитает жить в теплых странах. Она была на Мальдивах, в Турции и Майами, а последние месяцы девушка проводит с наследником в Дубае.

В жаркой стране Виктория успевает не только сниматься в фотосессиях и посещать светские рауты. Она успела вернуться в форму после родов, поэтому без стеснения позирует на пляже. Поклонники заметили, что девушка выбирает яркие образы. Накануне она пообщалась с подписчиками. По словам Лопыревой, а не ангел и не демон, а босс. На фото она предстала в мини-бикини цвета морского бриза. Лиф и трусики с драпировкой едва прикрывали ее прелести.

Потом модель показала свой любимый слитный купальник. На другом снимке девушка позировала в монокини неонового цвета с рисунком на талии, который сделал акцент на ее стройность. Виктория сидела на песке, демонстрируя округлости фигуры.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Поклонники были сражены красотой молодой мамы. Многие отметили, что она обладает эффектной фигурой. «Идеальная», «У вас купальники всегда необычные», «Шикарно выглядите, Виктория, секси красотка», «Какая талия у вас в этом купальнике», «Ваши формы прекрасны», «Вот это класс, роскошные купальники», «Ох, роскошная женщина», «А лиф не мал?» — стали писать пользователи Сети.

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