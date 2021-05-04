«Просто нереальная!»: Лопырева в кремовых мини-шортах и жакете отправилась на шопинг в Дубае

Виктория Лопырева уже давно не приезжала в Россию. Девушка предпочитает путешествовать. Останавливается она в теплых странах. Вот уже несколько месяцев бывшая обладательница титула «Мисс Россия» находится в Дубае с маленьким сыном Марком Лео. А вот ее муж Игорь Булатов получил новую должность, поэтому проводит время в Республике Коми. Но на днях он приехал в супруге, чтобы вместе отметить Пасху.

Даже после родов Лопырева может похвастаться стройной фигурой. Она любит выглядеть ярко и женственно. На отдыхе ей зачастую приходится посещать конференции и фестивали. Также девушка участвует в модных фотосессиях. На этот раз она решила пополнить гардероб модными обновками. В одном из самых больших торговых центров она появилась в мини-шортах и жакете кремового цвета. Образ дополнил топ на тонких бретельках.

Сначала Виктория заглянула в новый бутик, где ей приглянулось несколько сумок Furla.

«Вот новая коллекция в магазине Furla. Вы знаете, что это суперкачественная кожа? Просто нереальная! Мне кажется, у них поменялся дизайнер. Вот эта сумка очень крутая, мне нравится. Есть еще вот в таком цвете, очень прикольный. Такую малышку я прям домой заберу или вот эту», — поделилась она.

Потом модель примерила дизайнерские солнцезащитные очки и в итоге стала мерить обувь. Ей приглянулись мюли на шпильке. Одна пара была розового цвета, а другая — с прозрачными вставками и надписью бренда Alexander wang.

«Это тот момент, когда я прошу совет по-настоящему. Крутые или крутые?» — спросила звезда.

По всей видимости, без покупок Виктория не ушла из магазина. Новая обувь подчеркнула ее стройные ноги и загар.

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