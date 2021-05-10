Краса в платке: Ирина Пегова в джинсах скинни и кремовой куртке с поясом предстала на улице

Актриса в День Победы насладилась погодой и получила букет цветов. Она отметилась в необычном образе в праздничный день.

Ирина Пегова не скрывает, что очень любит родину. она выросла в Выксе, в Нижегородской области. Однако это не помешало ей приехать в Москву и ГИТИС. Теперь она известная актриса театра и кино. Поклонники любят ее за естественную красоту и талантливые работы. Более того, она часто путешествует по России, показывая бескрайние поля и деревни. А недавно девушка провела несколько недель в Санкт-Петербурге на съемках.

9 мая Ирина вернулась в Москву. Однако она успела насладиться праздничной атмоферой. Актриса вышла на улицу в джинсах скинни и кожаной куртке кремового цвета экрю с поясом, который подчеркнул ее талию. Образ дополнили розовые кроссовки, а также косынка, поверх которой она надела пилотку. Пегова сильно похудела за последние недели, поэтому теперь старается подчеркивать свою стройность. Вместо платьев оверсайз ее все чаще видят в стильных повседневных луках, но на этот раз она принарядилась в честь праздника.

«С Днем великой Победы! Ура», — написала звезда.

В руках девушка несла гвоздики. Она находилась в отличном настроении. Поклонники восхитились красотой артистки. Многие вновь отметили, что она стала очень стройной. «Ну вот все вам идет», «Какая звездочка!», «Как вы похудели, выглядите супер», «Прикид Ирины, не отразим, соответствует!», «Какая стройная девушка!», «Вы красавица! Восхищаюсь», «Как вы мне нравитесь! Суперская! Классная! Настоящая!», — прокомментировали пост подписчики.

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