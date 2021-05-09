«Совсем недавно говорил, что скоро 9 Мая»: Верник вспомнил, как его отец любил День Победы

Эмиль Верник застал годы войны и всегда относился к великому празднику с трепетом.

9 апреля не стало известного радийного режиссера Эмиля Верника — отца Игоря и Вадима Верников. К 9 Мая сын-актер умершего вспомнил, как отец любил День Победы, водил своих мальчишек смотреть парад на Красную площадь, а потом надевал свой пиджак с наградами и медалями. Мужчина всегда ждал этот день и говорил о нем.

«Он вспоминал, как читал стихи для бойцов на фронте. Читал их нам. Очень любил стихотворение Симонова «Родина», — рассказал Игорь Верник в Instagram. — И в этом году, еще совсем недавно, он говорил о том, что скоро 9 Мая…»

Добавим, что в июне 1941 года Эмиль Верник только окончил школу и сдал экзамены в Украинский театральный институт. Во время войны вуз был эвакуирован в Саратов, куда поехал и молодой артист. Он работал в местном театре, а после войны стал актером и режиссер театра «Московские литературные чтения». Позже его пригласили на Всесоюзное радио, где он построил большую карьеру.

Напомним, весной 2021 года мужчина умер от остановки сердца в возрасте 96 лет. Церемония прощания прошла 13 апреля в МХТ имени Чехова.

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