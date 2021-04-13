«Его энергия не иссякала»: что сказали Машков и Бондарчук у гроба покойного Верника

Режиссеры Владимир Машков и Федор Бондарчук пришли проститься с народным артистом Эмилем Верником в МХТ имени Чехова, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Он первым обратил мое внимание на чувства, заложенные в каждом слове. Только понимая смысл слов, человек понимает смысл жизни. Он понимал смысл слов: мама, мир война. Первые мои успехи связаны с ним. Он верил в меня. Несколько месяцев назад он был на спектакле. Абсолютно счастливый. Его энергия не иссякала. Каждый день буду помнить о вас». Владимир Машков

В свою очередь режиссер Федор Бондарчук добавил, что теперь все традиции семьи будут лежать на сыне Эмиля Григорьевича Игоре. «На тебе все традиции. В нем была связь поколений, память, он хранил ее. Хочется, чтобы оставалась любовь к актерской профессии. Чтобы она хранились и передавалась. Над этим даже нельзя было шутить», — сказал режиссер.

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Напомним, что Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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