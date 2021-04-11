«Остановилось сердце»: умер народный артист Эмиль Верник

На 97 году жизни умер народный артист, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио России, доцент Школы-студии МХАТ Эмиль Верник. Об этом РИА Новости сообщил его сын Игорь Верник.
«Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — рассказал актер.
По его словам, буквально 10 дней назад ничего не предвещало беды. Отец сам сидел за рулем авто и чувствовал себя довольно бодро.
Отметим, что под началом Эмиля Верника было создано свыше 200 радиопостановок. Он поднял двух сыновей: Игоря Верника, народного артиста, телеведущего, и Вадима Верника, ведущего, редактора и заместителя художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.