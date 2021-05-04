«Мощные бедра и плоский животик»: Седокова в лимонном бикини заворожила видом упругих прелестей

Анна Седокова прославилась не только своими выступления в составе группы «ВИА Гра», но и сольными проектами. Более того, у певицы бурная личная жизнь. Она родила троих детей от разных мужчин. Лишь в прошлом году певица обрела счастье с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен во всем поддерживает свою избранницу. Он даже зачастую делает вместе с ней откровенные фото.

Стоит отметить, что многодетную маму не раз критиковали за пикантные наряды и снимки. После третьих родов Анна долго не могла вернуться в форму. Теперь она обладает подтянутым и рельефным телом. Девушка не скрывает, что у нее есть целлюлит. Однако она без стеснения его демонстрирует. Вот уже не первую неделю Седокова находится в Лос-Анджелесе. Она успевает отдыхать и работать в жарком городе.

На новом фото бывшая солистка группы «ВИА Гра» похвасталась бронзовым загаром. Девушка покрасовалась в мини-бикини лимонного цвета. Светлый купальник еще сильнее оттенил загар и подчеркнул рельефную фигуру звезды.

«В Калифорнии моя одежда для офиса выглядит так», — заверила Анна.

Поклонники были сражены телом певицы. Многие отметили, что мечтают так выглядеть. «Девочки, фигурка супер!», «Настоящая, без фотошопа и прочей фигни», «Женщина-огонь просто», «Повезло с формой ног», «Мощные бедра и плоский животик», «На груди остались следы от загара», «Ауф, какой рельеф», — прокомментировали пост подписчики.

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