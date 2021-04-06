«Буйки всплывают»: Седокова в леопардовом купальнике поманила пышным бюстом в бассейне

Анна Седокова всегда обладала эффектной внешностью. Однако после третьих родов певица не смогла похудеть. Она много занималась спортом и меняла рацион питания. В итоге артистка стала обладательницей соблазнительных изгибов. В прошлом году многодетная мама вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Избранник во всем поддерживает певицу. Они даже вместе делают откровенные кадры.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» с радостью демонстрирует свои формы. Анна постоянно делится кадрами с пляжа. Раньше ее часто критиковали за смелые кадры и мини-бикини. Но певица дала понять, что не видит в этом ничего зазорного. Она даже не скрывает, что у нее есть целлюлит. По словам Седоковой, она знает о своих недостатках. В последнее время артистка много занимается спортом. Накануне она поделилась кадрами, на которых плавает в бассейне.

Поклонники отметили, что артистка манила их своими прелестями. Многие одарили ее комплиментами:

«Анна, какие красоты», «Прям грациозная лань», «Ой, буйки всплывают», «Очень красивая», «На такую девушки можно засмотреться», «В общественном бассейне вас украдут», «Груди колыхаются словно буйки», «Вот это натуральное добро».

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