Еще и с модным окрашиванием: Седокова решилась на бьюти-преображение, сделав новую стрижку

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Но теперь она строит сольную карьеру. Девушка успевает совмещать работу и материнство. В прошлом году певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Она старается выглядеть привлекательно для своего молодого избранника. Артистка каждый раз продумывает свои образы и даже дома предпочитает носить красивые наряды, а не халаты.

С наступлением весны женщинам часто хочется перемен. Однако на этот раз Анну опередил ее муж. Тимма подстригся и перекрасился в блондина. По всей видимости, девушка решила его поддержать. Она отправилась в салон красоты. Мастер сначала осветлил ей волосы, а потом сделал стрижку. Певица решилась на кардинальное бьюти-преображение.

На видео Седокова запечатлела свою реакцию на отражение в зеркале. Она стала пепельной блондинкой с каре. Такую короткую прическу артистка еще не носила. Она с удивлением стала разглядывать себя.

«Ну как вам? Кажется, немного старит или окей?» — спросила звезда.

Мнение друзей и поклонников разделилось. Нашлись и те, кто заподозрил, что артистка лукавит и позирует в парике. «Клево! Прям молодежно», — отметила ведущая и диджей Екатерина Гусева. «Брюнеткой все-таки эффектнее», «Старит, если честно», «Блонд не ваш цвет», «Да видно же, что парик», «Отлично все, вам очень идет. Как всегда, очаровашка», «Это парик 100%, а так, если честно, не идет вообще, старит и дешевит», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: