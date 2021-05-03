Все голубоглазые: Водянова сводила подросших детей в церковь в Париже вместе с сестрой

Модель освятила кулич и яйца, которые покрасила ее дочка Нева. Редкими семейными фото она поделилась в соцсети.

Наталья Водянова этой весной дважды приезжала в Москву. Модель не только соскучилась по родным и друзьям. Она побывала у Ивана Урганта, где рассказала о премьере сериала «Русские каникулы». Также Наталья помогла старшему сыну Лукасу сделать презентацию своего бренда обуви. Они вместе появились на открытии первого магазина юноши в ЦУМе. А вот потом модель увиделась со своей мамой и устроила насыщенные дни одному из младших сыновей Максиму, который побывал в центре «Космонавтики».

Но уже к майским праздникам Наталья вернулась в Париж. Она также живет давно со своим возлюбленным Антуаном Арно. В просторном особняке есть место для всех. Как известно, всего у модели пятеро наследников и только двое из них от французского бизнесмена. Лукас, Нева и Виктор были рождены в первом браке девушки с британским аристократом Джастином Портманом. 2 мая Водянова сводила детей в церковь, чтобы осветить куличи и яйца, которые покрасила ее дочка.

Составила компанию звезде ее младшая сестра Кристина, которая еще недавно училась и жила в Нью-Йорке, но теперь все чаще приезжает во Францию. Девушка облачилась в темно-синее пальто и покрыла голову платком. На фото рядом с ней предстала Нева, которая надела кремовый тренч.

Как оказалось, в храме побывал Лукас, а также маленький Максим. Лицо мальчика Наталья еще скрывает, поэтому на фото только его черты сложно разглядеть. А все остальные оказались светловолосыми и голубоглазыми.

«Простите меня за все! С наступающим самым светлым днем в году — Великой Пасхой», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Водянова выглядит ровесницей своей 15-летней дочки. «Голубоглазые ангелочки», «Какие вы все замечательные», «Наташа такая молодец», «Трогательные фото», «Прям такие у всех русские черты», «Ни моды, ни брендов, только семья и любовь», — прокомментировали кадры подписчики.

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