«Прекрасные моменты»: Водянова в белых джинсах и толстовке трендового цвета вывела в свет сына Арно

Модель похвасталась, что накормила наследников пельменями, а также устроила для них игры и поход в центре «Космонавтики». Трогательными фото она поделилась в соцсети.

Наталья Водянова в свое время росла в Нижнем Новгороде, но смогла построить карьеру топ-модели. Теперь звезда подиумов живет в Париже в роскошном особняке. Уже почти 20 лет она счастлива с Антуаном Арно. Французский миллиардер наследник империи Louis Vuitton Moеt Hennessy. Несмотря на это, девушка продолжает много работать. При этом она растит пятерых детей. Лукаса, Неву и Виктора модель родила в первом браке, а нынешнему мужу подарила сыновей: Максима и Романа.

Этой весной Наталья снова приехала в Москву. Первые дни она занималась делами. Ее сопровождал 19-летний Лукас и 15-летняя Нева. Они успели посетить шоу «Вечерний Ургант», а также отметиться на светских мероприятия их открытии магазина в ЦУМе. А 27 апреля девушка весь день посвятила одному из младших сыновей Арно, которого тоже привезла в Москву.

В соцсети Водянова поделилась кадрами, на которых шестилетний мальчик то рассматривал кроссовки бренда своего старшего брата, то играл с красками. Модель даже показала стол в отеле, за которым сидела с Лукасом, Максимом и Друзьями. Они полакомились пельменями.

Позже Наталья отвела малыша в центр «Космонавтики» на ВДНХ. Она облачилась в белоснежные джинсы и толстовку самого модного цвета весны — светящийся желтый. А вот Максим был в горчичных джинсах и полосатом джемпере. Мальчик не только увидел космические аппараты, но и необычное спальное место. По словам модели, малыш остался в восторге.

«Спасибо за эти прекрасные моменты», — написала она.

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