«С любимым Олегом»: после примирения с бойфрендом Волочкова улетела на Мальдивы

Балерина расставалась с возлюбленным на три месяца.

Звезда сцены Анастасия Волочкова после череды концертов решила отдохнуть и на продолжительные майские праздники отправилась на любимые Мальдивы. Причем, не одна, а в компании с бойфрендом, с которым рассталась незадолго до своего дня рождения в январе. Спустя более чем три месяца танцовщица помирилась с прежним возлюбленным.

Волочкова по прилете сразу же запечатлелась на видео с обращением к поклонникам. Она призналась, что невероятно счастлива снова оказаться в любимом месте.

«Это счастье — возвращаться на остров Мальдивский самый лучший, да еще и с любимым Олегом, который пока за кадром…Это счастье!», — написала звезда.

Ранее балерина рассказала, что примирение с бойфрендом, с которым она до расставания встречалась 9 месяцев, состоялось благодаря их взаимному большому чувству. Кстати, Волочкова даже собиралась сыграть свадьбу с Олегом. Но не удалось.

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