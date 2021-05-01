Какая есть: Волочкова показала свои ноги без ретуши в бикини мандаринового цвета

Анастасия Волочкова три месяца назад объявила поклонникам, что рассталась со своим возлюбленным по имени Олег. Артистка старательно хранит тайну о жизни и деятельности бофренда, не скрывая при этом, что он младше нее на несколько лет и вовсе не олигарх, как думают многие.

После счастливого возобновления отношений, парочка улетела отдыхать на Мальдивы. По традиции, звезда не стала показывать в социальных сетях лица своего мужчины, засветив лишь небольшую область его головы на одном из снимков. Однако в скором будущем она пообещала представить мужчину во всей красе.

Анастасия призналась, что на седьмом небе от счастья, находясь в роскошном месте в компании бойфренда. В Instagram блондинка поделилась кадром в мандариновом бикини и парео. И, судя по всему, снимок она не стала обрабатывать в специальной программе, ретушируя какие-то неровности. На фото ноги Волочковой выглядят естественно, так, как у большинства россиянок, которые не считают себя инстадивами – с естественным рельефом и природными неровностями.

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