Восхищает взоры: постройневшая Ирина Пегова в платье со шлейфом предстала в театре

Ирина Пегова всегда обладала нестандартной фигурой. Но это не помешало ей стать успешной актрисой. Более того, она не боится пробовать свои силы в других сферах. Девушка успела победить в шоу «Танцы со звездами» и дойти до финала в проекте «Ледниковый период». Более того, после успешных выступлений на льду артистка решила похудеть. К весне она заметно преобразилась. Блондинка призналась поклонникам, что постройнела.

Теперь Ирина еще чаще появляется на публике. Она носит женственные наряды, стараясь подчеркнуть свои достоинства. Так во время визита на Байконур актриса отметилась в черном платье в пол с пышными рукавами. А по Нижегородскому Кремлю она гуляла в легком платье с принтом. Накануне Пегова оказалась в театре, где спустя год вновь сыграла Татьяну из произведения «Евгений Онегин». В гримерке она покрасовалась в своем наряде.

42-летняя звезда кино облачилась в платье со шлейфом цвета хаки. Приталенный наряд дополнял вязаный белый воротник «Клодин», который можно отстегнуть. Ирина сделала элегантную укладку и неброский макияж. Ее образ дополнили кремовые туфли.

«„Онегин“, милый наш Онегин, скучала по тебе! В театре „САМи“ год я не произносила тебе Татьяниного, вернее Пушкинского признания! Обожаю это текст! И его всегда мало! Женечка, Спасибо за красоту!» — написала артистка.

Зрители отметили, что она восхитила их взоры. Многие адресовали ей комплименты. «Вы сегодня были прекрасны. Ваша Татьяна лучшая», «Сегодня ваша Татьяна превзошла саму себя! Это было так круто! Спасибо!», «Ирина, была сегодня на „Онегине“. Бесподобно! Великолепно! Браво!», «Вау, какая красотка!», «Талия очерчена, локоны пушатся — красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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