«Их так много в моей жизни»: Пегова в банном халате обнажила плечи и глубокое декольте

Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова много гастролирует по стране, выступая на сценах местных театров. И в очередной командировке уже после спектакля актриса, сидя в номере и мучаясь бессонницей, решила устроить мини-фотосессию. Она позировала себе для селфи в банном халате, который элегантно спустила ниже плеч, обнажив зону декольте.

«Отели! Их так много в моей жизни, что приходится их воспринимать и принимать, как Друзей, которые обогреют, приютят и спать уложат!», — задумалась Пегова.

Звезда еще не сняла макияж, поэтому находилась при полном параде – мейкап, вечерние украшения и блеск бриллиантов произвели впечатление на подписчиков. Они поспешили дать обратную связь любимице:

«Какая красоточка», «Шикарная», «Женщина загадка…фоточка огонь!», «Будьте здоровы и счастливы! Вы прекрасны», «Красавица! Очаровательная умничка талантливая и вообще замечательный человек», «Богиня», — пишут в комментариях фолловеры.

больше по теме По-деловому: Юдашкина вышла на прогулку по побережью в белой рубашке и черных брюках Светская львица отдыхает с мужем в Дубае.

Смотрите также