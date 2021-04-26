«Любимка!»: дочка Пеговой в трендовых кюлотах и косухе оверсайз отметилась на прогулке с мамой

Актриса устроила поездку в Санкт-Петербург с наследницей. Там они побывали в храме и прогулялись по знаменитым улочкам города.

Ирина Пегова в последнее время много работает. Актриса сильно переживала, когда во время самоизоляции съемки были отменены. Однако потом она стала участвовать в разных проектах и даже дошла до финала в шоу «Ледниковый период». Ирина привыкла находить в себе скрытые таланты: также она не упускает возможности, чтобы увидеть новые места. Поклонники удивляются тому, как артистка при этом успевает следить за своей внешностью.

После выступлений на льду Ирина решила похудеть. Недавно она предстала на публике в платье в пол, подчеркнув талию. Многие восхитились ее красотой. А выходные актриса провела с дочкой Татьяной в Санкт-Петербурге. Там они гуляли по знаменитым улочкам. В первый день девушка облачилась в куртку и платок в русском стиле, который повязала как это делают бабушки. Примечательно, что этот головной убор стал самым модным весной.

А дочка артистки облачилась в черные кюлоты и косуху оверсайз. Ранее и сама Ирина не раз носила широкие брюки, которые не теряют актуальности несколько сезонов. 15-летняя наследница Пеговой решила продемонстрировать стильный образ на весну. Недавно брюки кюлоты также выбрала модель Наталья Водянова.

Второй день своего уикенда актриса провела очень насыщенно. Она даже заглянула в храм в Вербное воскресение. На этот раз Ирина облачилась в молочный тренч и кроссовки.

«Любимка!» — написала она под фото с дочкой. «Да погодка, прямо питерская! Северная столица не изменяет себе!» — добавила она.

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