Гала-ужин «Муз-ТВ»: Собчак пришла в принтованном платье, а Зиверт — в розовом костюме с лампасами

В прошлом году Премия ‎Муз-ТВ так и не состоялась из-за пандемии, поэтому главное музыкальное событие года с еще большим трепетом ждут в этом году. Так как до мероприятия остается чуть больше месяца, телеканал организовал традиционный гала-ужин, на котором собрались звезды, чтобы узнать номинантов премии.

Одной их первых была раскрыта интрига, кто составит компанию Ксении Собчак, Насте Ивлеевой и Александру Ревве в качестве четвертого ведущего. Им стал Дмитрий Нагиев. А вот на гала-ужине ведущий не был замечен, зато позировала для фотографов Собчак, которая приехала одна из последних.

Блондинка облачилась в черное принтованное платье с разрезом. Наряд дополнили ботильоны и белоснежная сумка Bottega Veneta, которая стоит около 300 тысяч рублей. Она собрала волосы в хвост и позволила рассмотреть ее стройные ноги.

Также этим вечером подчеркнули свои формы Ани Лорак в черных лосинах и Светлана Лобода. А вот певица Нюша и Ольга Бузова предпочли романтические платья в пол.

Постройневшая Лолита Милявская поддержала тренд на экокожу, надев комбинезон и бархатное пальто. А вот Валерия была в шелковом платье и жакете оверсайз. Моноромный образ она разбавила сверкающей сумкой.

Мужчины тоже постарались, чтобы выделиться. Филипп Киркоров выбрал пиджак с пайетками. Он даже захватил с собой кошелек и похвастался его содержимым, а Даня Милохин был в розовом жакете с леопардовым принтом.

В яркости с ним могла посоревноваться Зиверт. Молодая певица пришла в костюме цвета фуксии «с мужского плеча». Брюки с лампасами, по последним трендами, вытянули ее силуэт, а туфли-лодочки в тон добавили женственности. Артистка сначала позировала фотографам, а в разгар вечера она выступила на сцене с зажигательным номером.

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