Секрет раскрыт: Дмитрий Нагиев стал ведущим Премии Муз-ТВ

Телеканал организовал гала-ужин, чтобы объявить номинантов премии. На мероприятии собрались знаменитости: Григорий Лепс, Нюша, Егор Крид и другие известные персоны.

Каждый год лето начинается с одного из самых громких музыкальных событий в стране — Премии Муз-ТВ. В прошлом году концерт так и не состоялся из-за пандемии. Однако на этот раз масштабная подготовка идет полным ходом. Ранее уже стало известно, что ведущими премии стали Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Ревва. А имя четвертого ведущего хранилось в тайне. Однако 26 апреля на гала-ужине стало известно, что им стал Дмитрий Нагиев.

Обаятельный актер и ведущий уже не раз занимал этот пост, поэтому, скорее всего, не будет волноваться. Он умеет импровизировать и отвечать на каверзные вопросы. Также на мероприятии были объявлены номинанты премии, поэтому ужин для многих звезд был волнительным.

В итоге в номинации «Лучшая песня» представлены: Артик и Асти — «Девочка», «Джони», — «Комета», Артур Пирожков — «Зацепила», Моргенштерн и Элджей — «Кадилак».

А в номинации «Лучшее мужское видео» за награду поборются: Филипп Киркоров — «Романы», Артур Пирожков — «Зацепила», Джони — «Комета».

Также в номинации «Лучшее женское видео» оказались: Светлана Лобода — «Молоко», Ани Лорак — «Страдаем и любим», Клава Кока — «Покинула чарт», Ольга Бузова — «Водица», Полина Гагарина «Смотри».

В номинации «Лучшая группа» в этом году представлены: «Артик и Асти», «Добро», «Литл Биг», «Руки Вверх».

Добавим, что среди гостей гала-ужина были многие из номинантов. Киркоров признался, что его клип на песню «Молоко» украсила Екатерина Варнава. При этом артист сомневался, что будет номинирован. А Диана Арбенина высказала свое отношение к молодежи.

«Им надо задавать себе вопрос: на какие жертвы ты готов ради сцены? Что будет через 10, 20, 30 лет», — стала рассуждать артистка.

Напомним, что 18-я Премия Муз-ТВ состоится 4 июня 2021 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

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