Стройная и загорелая: Лорак в блузке с «острыми» плечами и кожаных лосинах отметилась на гала-ужине

Певица стала гостьей мероприятия, где объявили номинантов Премии Муз-ТВ – 2020/21. Она увиделась с Филиппом Киркоровым, а также оказалась за одним столом с Валерием Меладзе.

Ани Лорак привыкла много работать. Но этой весной она устроила себе отдых на Мальдивах. Певица нежилась на солнце и набиралась сил для выступлений. В 42 года она выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Более того, артистка заявила в одном из интервью, что своими силами добилась признания и славы. Она не стала скрывать, что порой ей поступали предложения стать любовницей. Даже композитор Константин Меладзе проявлял к ней симпатию, но она не стала отвечать ему взаимностью.

По словам Лорак, такого «Добро пожаловать в шоу-бизнес» ей не надо. Примечательно, что после этих слов она пересеклась с братом Константина, Валерием Меладзе, на гала-ужине канала «Муз-ТВ». Также за столиком были Иосиф Пригожин с Валерией, которые общались с певцом. А вот Каролина (настоящее имя Лорак. — Прим. ред.) предпочла сидеть отстраненно.

Зато на мероприятии артистка встретила Филиппа Киркорова. Они обнялись и вместе позировали фотографам. Певица подчеркнула загар и свою стройность с помощью кожаных лосин с высокой посадкой и блузке с «острыми» плечами. Высокий хвост и неброский макияж дополняли ее образ.

«Самый мой близкий человек», — заявил Киркоров.

К слову, король отечественной эстрады достал кошелек. Он показал корреспонденту портала Teleprogramma.pro, что носит с собой наличку. У него с собой оказалось примерно 20 тысяч рублей. Филипп Бедросович признался, что по-старинке пользуется наличкой. Добавим, что также на гала-ужине были: Нюша, Ольга Бузова, Егор Крид, Лолита Милявская, Тимати, Игорь Крутой, Эмин Агаларов, Светлана Лобода и другие звезды.

Отметим, что Григорий Лепс был рад тому, что его пригласили на мероприятие, где были объявлены номинанты Премии Муз-ТВ. При этом он подчеркнул, что не относится к скандальным персонам и не знает ничего про слова Лорак о Константине Меладзе.

«Радует, что нас не забывают, приглашают. Мы люди не скандальные, не обсуждаем, кто и с кем. Просто пишем музыку. И про Ани Лорак и ее заявление не знаем», — признался Лепс.

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