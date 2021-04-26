«Я ей абсолютно не верю»: коллеги Прокловой возмутились историей актрисы с домогательствами

Александр Митта и Владимир Наумов вспомнили работы над картинами «Звонят, откройте дверь» и «Гори, гори, моя звезда», где Проклова снималась подростком.

Актриса Елена Проклова разоткоровенничалась с Лерой Кудрявцевой. В ее программе «Секрет на миллион» Проклова поделилась, что в подростковом возрасте во время съемок стала жертвой домогательств со стороны второго режиссера, а после – известного актера, кумира миллионов.

В указанные актрисой годы она снималась в картине «Звонят, откройте дверь» и «Гори, гори, моя звезда» — режиссером обоих фильмов был Александр Митта.

«Видел эту историю в СМИ, предполагали, что речь идет об Олеге Табакове. Он снимался с Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда». Вопрос закрыт! Не звоните мне по этой теме!» — вспылил Митта в беседе с MK.ru.

Коллега Прокловой, актер Владимир Наумов, оказался более разговорчив. В те годы, о которых ведет речь актриса, он был с ней на одной съемочной площадке.

«В картине у Митты работал Лелик (Олег Табаков) — он тогда был таким кругленьким, толстеньким. Собственно говоря, и Олег Табаков, и Олег Ефремов, и Марлен Хуциев, которые снимались в том фильме, были моими друзьями. Но я не знал, кого Проклова там обвинила», — отметил Наумов.

Он подчеркнул, что актриса может обвинять кого угодно, так как ответить ей никто не может. Олега Табакова уже нет. Сам же Наумов не смог вспомнить Елену Проклову на съемках «Гори, гори, моя звезда».

Но актер отметил, что ему жалко женщину.

«Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть… Я ей абсолютно не верю. Ну, господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его и все. Какой-то бред», — заключил Наумов.

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