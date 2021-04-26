49-летняя Кудрявцева в укороченным жакете и брюках-дудочках подчеркнула тонкую талию

Лера Кудрявцева с юного возраста работает на телевидении. Она знает не только, как брать интервью, говорить на актуальные темы, но и умеет стильно выглядеть, чтобы впечатлить публику. Примечательно, что в 49 лет телеведущая все также молодо выглядит и может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у нее подрастает двухлетняя дочка Мария. После родов блондинка быстро вернулась в форму.

Как известно, Лера ведет несколько передач. Стилисты подбирают ей образы, поддерживая актуальные тренды сезона. Этой весной девушка ни раз облачалась в брючные костюмы, выбирая яркие цвета. А 26 апреля она поделилась кадрами из гримерки Киностудии имени Горького. Телеведущая покрасовалась у зеркала в укороченном жакете с золотыми пуговицами и брюках-дудочках. Образ с белыми манжетами она дополнила алыми туфлями-лодочками.

Кудрявцева показала тонкую талию и стройные ноги. Она не скрывает, что порой набирает вес. Однако ее муж Игорь Макаров помогает супруге поддерживать форму. Хоккеист устраивает ей тренировки.

Поклонники восхитились новым нарядом знаменитости. Многие отметили, что такой образе идет блондинке. Напомним, что укороченные жакеты стали актуальны этой весной. Многие звезды уже поддержали этот тренд, включая Ксению Собчак. «Какая красивая», «Просто кукла», «Жакет в гусарском стиле прям стройнит», Такие ноги длинные«, «Прям круто выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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