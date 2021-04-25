«Заставлял меня лежать рядом голой!»: Елена Проклова призналась в том, что стала жертвой насилия

Телеведущая и актриса Елена Проклова раскрыла свой главный секрет, о котором молчала долгие годы. Знаменитость рассказала, что еще в подростковом возрасте столкнулась с домогательствами и харассментом.

Елена Игоревна отметила, что ее первый сексуальный опыт запомнился ей на всю жизнь. Однако любви и трепета от этих воспоминаний Проклова не испытывает.

«Да, у меня было много мужчин, я не стесняюсь – это моя жизнь. Но чего стоила эта жизнь, и как она началась… Мой первый опыт был жестким, разрушающим – это было извращение. После этого первого опыта поняла: секс — то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман – как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция – я должна закрыться, скрестить ноги», — призналась актриса в эфире шоу «Секрет на миллион».

А в 15 лет к ней стал приставать коллега по съемочной площадке. Актер был старше Прокловой. Он склонял подростка к сексу, преследовал. А позже даже хотел жениться.

«Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…», — вспомнила Проклова.

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