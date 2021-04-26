Лариса Долина в приталенном платье с бахромой отметилась на публике

Артистка выступила на юбилейном концерте. Она сменила несколько образов и получила комплименты от Нонны Гришаевой и других звезд.

Лариса Долина является одной из самых известных российских певиц. Любовь публики она завоевала давно, когда исполнила хит «Погода в доме». Однако она также виртуозно поет в рок стиле и исполняет джазовые композиции. Уже ни один год артистка преподает в Институте культуры и искусств. Даже во время самоизоляции она не сидела без дела. Еще больше певица всех удивила, когда похудела и стала появляться на публике в коротких платьях и юбках.

Долина похудела на 20 килограммов. Это заметила даже Ксения Собчак, которая одарила комплиментами артистку. Теперь она все чаще принимает участие в разных шоу. А 25 апреля состоялся юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле». Артистка исполнила на сцене знаменитые песни. Она сменила несколько образов — от черного платья в пол, в котором спела с Александром Панайотовым и до мини-платье с бахромой мятного цвета, в котором показала свои стройные ноги публике.

«Богиня!!! Невероятный концерт! Как же я рада, что успела! Брависсимо», — восхитилась Нонна Гришаева.

А после концерта состоялся небольшой банкет, где Лариса Александровна смогла насладиться едой, напитками и пообщаться с коллегами. На этот раз она облачилась в приталенное платье с алым узором и бахромой на юбке. Яркий образ подчеркнул ее стройную фигуру.

«Послесловие… Этери… Эта уникальная певица и музыкант создала хор на нашей кафедре из студентов, который звучит бомбически! Фото после моего вчерашнего юбилейного концерта», — похвасталась она.

Поклонники восхитились не только красотой 65-летней артистки. Другие похвалили ее за концерт и яркие номера. «Вы просто великолепная, я не могу вас описать словами. Девочка», «Моя одногодка и вдохновить, уважаю и за голос шикарный, и за вид бомбический», «Вы прекрасны, глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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