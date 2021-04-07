«Разве так можно?»: 65-летняя Долина в серебристом топе и алых лосинах показала тонкую талию

Певица приняла участие в юбилейном концерте в театре «Домисолька». Она поразила даже дочку своей преобразившейся внешностью.

Лариса Долина всегда старалась следить за своей внешностью. Однако певица то худела, то снова набирала вес. Но недавно артистка стала стройнеть на глазах. Более того, она сменила гардероб и теперь смело носит шорты и мини-юбки. В передаче «Звезды сошлись» она призналась, что похудела на 20 килограммов. По словам певицы, она чувствует себя обновленной. На днях ее одарила комплиментами сама Ксения Собчак во время премии «Жара».

После 2020 года, когда из-за пандемии Долина три месяца провела на даче, артистка не пропускает светских раутов и фестивалей. 7 апреля она побывала на концерте в театре «Домисолька». Стилист подобрала ей броский и дерзкий образ. Певица выступила в алых лосинах и серебристом топе по фигуре. Поверх она надела блузку с бахромой во время выступления. Лариса Александровна продемонстрировала не только стройные ноги, но и тонкую талию.

Распущенные волосы, серьги-кольца и макияж с акцентом на губы дополняли женственный лук. Она вызвала восхищение даже у своей дочки Ангелины.

«Разве так можно? Ай-я-яй!» — заявила наследница. «Лариса, вас не узнать. Расцветаете», «Обалдеть!!! Красотка какая!», «Как девочка», «Нельзя быть на свете красивой такой», «Вы просто бомба», «Выглядите шикарно!!! Вас не узнать!!! Очень помолодели», «Лариса Александровна, как же вы потрясающе выглядите», — прокомментировали кадры подписчики.

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