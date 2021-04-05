«Это вообще, прям ох!»: 65-летняя Долина в блестящей мини-юбке произвела фурор на премии «Жара»

Лариса Долина многим полюбилась, когда исполнила хит «Погода в доме». Однако теперь она знаменита на весь мир, как джазовая исполнительница. При этом артистка выступает и на рок-фестивалях, и появляется в роли члена жюри на детских песенных конкурсах. Долгое время певица боролась с лишним весом. Ей то удавалось похудеть, то она вновь поправлялась. Однако за последние месяцы ей удалось прийти в форму, сбросив 20 килограммов.

По словам самой Долиной, она сменила гардероб, поэтому теперь смело может носить даже шорты. Этим она воспользовалась накануне, посетив премию «Жара». Певица предстала на красной дорожке в черной мини-юбке с пайетками и серебристом болеро. Туфли-лодочки дополняли ее образ. Сначала артистка получила комплименты от Юлии Барановской, а потом от ведущих премии: Ксении Собчак и Филиппа Киркорова.

«Как шикарно выглядит эта женщина! Хочется прям подойти и взять совет. Невероятно! Наблюдаю, не знаю, влюблена? Или что происходит? Ну как она в последние месяцы выглядит — это невероятно! Последние годы понятно, но в последние месяцы — это вообще, прям ох!» — заявила Ксения. «Вот что значит одесская порода», — сказал Филипп Бедросович.

Поклонники тоже были впечатлены тем, как сногсшибательно выглядит 65-летняя Долина. Она смогла стать одной из самых ярких персон вечера и произвела фурор, позволив себе примерить дерзкое мини.

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