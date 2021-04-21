Многоярусный торт и танцы до утра: Асмус повеселилась с Чадовым, Охлобыстиным и другими звездами

Бывшая жена Гарика Харламова устроила вечеринку, на которую позвала всех своих коллег и друзей. Примечательно, что большая часть их них были мужчины.

Кристина Асмус давно играет в кино и театре. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Интерны». Однако со временем она показала, что может играть не только примерных девушек. А после развода с Гариком Харламовым актриса стала чаще экспериментировать с имиджем и носить более женственные наряды. Она не скрывает, что во многом педантична. Особое внимание артистка уделяет уходу за лицом.

Недавно Кристина отметила свой день рождения. Однако вечеринку по этому случаю она устроила только спустя неделю. Девушка решила не экономить и закатила банкет с выступлениями звезд, изысканными блюдами и напитками. Сначала она появилась в зале в алом силуэтном платье в пол с открытой спиной.

«Меня так подвели с платьем, что за час до прихода гостей я искала платье в аренду. Слава богу, вот это красное платье кое-как дошили прям на мне и я все-таки дошла на свой день рождения», — позже поделилась звезда.

Она смогла повеселиться, так как к ней пришло много гостей. В теплые объятия именинница заключила Александра Петрова, с которым давно дружит. Пришел поздравить ее и коллега по «Интернам» Иван Охлобыстин. Он нежно поцеловал ей руку при встрече. А с Алексеем Чадовым девушка даже станцевала. С актером она работала на одном из проектов, где он был режиссером.

Весь вечер звучали поздравления и не прекращались танцы. Даже дочка Кристины, Анастасия, была на празднике и произнесла тост в честь мамы. Среди гостей мужчин были и женщины. Алла Михеева, а также Наталья Рудова пришли на вечеринку. А Максим Виторган пришел с возлюбленной Нино Ниндзе и дочкой Полиной. Приятным появлением на вечеринке для артистки стал приход младшей сестры Карины.

«Столько нервов было перед выходом… В итоге я опоздала, практически никого не встречала и вошла уже в самую жару. Тайминг пополз. Запланированые фото и видеосъемки не состоялись. Но!!! Через полчаса я уже забыла об этом. Надеюсь гости тоже. У меня был такой крутой праздник!!!» — поделилась Асмус.

Кульминацией праздника стал пятиярусный торт. К тому моменту девушка уже переоделась в черное шелковое платье. Она эмоционально реагировала на все, происходящее в зале. Весь вечер актриса наслаждалась вниманием мужчин.

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