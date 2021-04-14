«День рождения у сестер и бывшей»: Гарик Харламов оригинально поздравил Кристину Асмус с 33-летием

Как отметил шоумен, 14 апреля — день рождения отмечают еще и его сестры.

Шоумен Гарик Харламов в Instagram оригинально поздравил с днем рождения свою бывшую жену, актрису Кристину Асмус, которой 14 апреля исполнилось 33 года.

Он опубликовал снимок, на котором лежит около своей собаки. Фотографию, как он заверил, сделала его дочь. По словам Харламова, он в очках, чтобы лучше видеть сон. Собаку, которая расположилась около него, зовут Брюс. Пса он не держит за хвост. Он сам «вероломно» засунул его в руку резидента «Камеди Клаб».

«Фотографирует дочь. Брюсу 7 лет. Порода Басенджи. Не продается. Хотя та еще морда продажная. Почему не бульдог? Потому что Басенджи! Сегодня день рождения у моих сестер и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех!» Гарик Харламов

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в прошлом году. У них есть общая дочь Настя. Ради нее они сохранили добрые отношения друг с другом.

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