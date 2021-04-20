«Весело, красиво, вкусно»: Асмус в алом платье в пол предстала на вечеринке в честь 33-летия

Кристина Асмус полюбилась многим зрителям после съемок в сериале «Интерны». Потом девушка стала женой Гарика Харламова. Она продолжала сниматься в разных фильмах и воспитывала дочку Анастасию. Но в прошлом году многое в жизни актрисы изменилось. Она развелась с резидентом Comedy Club. После этого девушка попробовала свои силы в новых проектах и стала чаще менять имидж. А недавно она намекнула, что в ее жизни есть мужчина.

Кристина не скрывает, что педантично относится ко всему, в особенности к своей внешности. Также наряды она подбирает с особым вниманием. Актриса 14 апреля должна была отметить день рождения, но в этот день она играла в театре. Поэтому вечеринку бывшая жена Харламова закатила спустя неделю. В соцсети она похвасталась тем, что организовала масштабный праздник.

«Я пропала из «Инстаграма» на несколько дней не зря. Я готовилась к масштабному мероприятию. Я праздную свой день рождения, который был несколько дней назад. Сегодня будет весело, красиво, вкусно, звездно, динамично!» — поделилась звезда.

Для такого случая Асмус выбрала алое платье в пол с эффектом мерцания. Наряд подчеркнул стройную фигуру 33-летней именинницы. В нем она встречала гостей, среди которых был Михаил Галустян с женой Викторией. А вот детей юморист с собой брать не стал.

Пришел поздравить девушку и Александр Петров. Они познакомились на одном из проектов. Актриса была очень рада видеть коллегу. Сначала Асмус прильнула к Петрову, а потом они стали вместе танцевать.

«Это очень красиво», — восхитился ведущий вечеринки.

Также на вечеринке отметилась Наталья Рудова. Но главной гостьей была дочка Кристины, которая появилась в зале в белоснежном воздушном платье. Поклонники были очарованы элегантным образом артистки и ее наследницы. Многие отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своего возраста.

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