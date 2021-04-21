«Настя, стоило прикрыться!»: Каменских в лифе без push-up засветила роскошный бюст

Настя Каменских недавно впервые заговорила том, что раньше стеснялась показывать свою фигуру. Певица обладает нестандартными формами. Она все же решила похудеть к свадьбе с Потапом, а теперь старается держать себя в форме. При этом девушка заверяет, что научилась любить себя. А вот миллионы фанатов артистки утверждают, что именно ее округлые формы придают ей изюминку. Не удивительно, что порой она позирует обнаженной перед мужем.

После каждого отпуска Каменских наполняет свои соцсети пикантными кадрами. Последние несколько лет она уже без излишней скромности хвастается своей красотой, облачаясь то в откровенные купальники, то в облегающие наряды. На этот раз певица поделилась рядом снимков, на которых позировала в летнем образе. Настя подчеркнула пышный бюст лифом от купальника без push-up, а белоснежные шорты и льняная футболка дополнили ее образ.

Артистка использовала цепочку, которая спускалась с шеи в ложбинку и обрамляла ее талию как главное украшение. Поклонники были восхищены не только бронзовым загаром звезды, но и ее пышными формами.

«Вот настоящая женщина», «Красотка», «Настя, стоило прикрыться», «Такое богатство не спрячешь», «Очень красивая», «Вау, какая грудь», «Потапу повезло», «Вам нельзя давать волю, сразите всех, как сейчас», «А вы умеете одеваться, а не раздеваться?», «Вроде одежда есть, а вроде и нет», «Фигурка мечты», — прокомментировали пост подписчики.

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