Обвисший живот со складками: Каменских впервые показала, как преобразилась ее фигура за последние годы

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. В свое время она пела с Потапом, что они «не пара». Однако поклонники подозревали их в романе. Сначала влюбленные тайно сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, а уже в 2019 году пара зарегистрировала свой брат в Киеве, устроив красивую торжественную церемонию. Примечательно, что к этому событию супруги готовились. Девушка даже смогла похудеть.

В последнее время Настя часто отдыхает в теплых станах. Она дразнит поклонников снимками, на которых позирует в откровенных бикини, демонстрируя изящные формы. Но 13 апреля певица решила впервые показать, как ее тело выглядело раньше и как оно преобразилось после похудения. На архивных кадрах Каменских продемонстрировала обвисший живот со складками, а также бедра внушительных размеров.

На свежих кадрах у девушки уже плоский живот и осиная талия. Артистка показала точеные формы в бикини со всех сторон.

«До/После… Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но … реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны… Мы просто обязаны Любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе — я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность — в моей неидеальности» — высказалась звезда.

Поклонники отметили, что Настя выглядела шикарно и раньше. Многие одарили певицу комплиментами. «Вы в любом весе невероятная красавица», «Красотка всегда и в любом весе!», «Теперь слишком красива», «Когда похудела, можно и выставлять. Очень сильная мотивация для других», «Сложно поверить в такое преображение», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Каменских не торопится становиться мамой. Однако поклонники ждут момента, когда ей захочется подарить наследника мужу.

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