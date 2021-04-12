«Тебе не стыдно?»: Настя Каменских в леопардовом бикини крупным планом засветила бюст

Настя Каменских является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка всегда обладала эффектной внешностью. О личной жизни она не рассказывала, но о ее романе с Потапом догадывались многие. Когда влюбленные сыграли свадьбу, поклонники были в восторге. Примечательно, что певица не изменилась после замужества. Она по-прежнему любит наряжаться и создавать дерзкие образы, а также делиться смелыми фото в соцсетях.

Недавно Настя отдохнула в Мексике. Она провела несколько дней на курорте, где носила легкие наряды и купальники. Поклонники мечтают увидеть артистку беременной, но сама она не торопится становиться мамой. Несколько лет назад певица похудела, поэтому старается держать себя в форме. Каменских на новом фото предстала в леопардовом мини-бикини. Она запечатлела себя сверху, засветив крупным платном роскошный бюст.

При этом были видны белые следы на теле, которые не загорели. Золотая цепочка дополняла ее образ. Девушка похвасталась изящными формами.

«Настроение моего дня — полный карман солнечного света», — отметила она.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. Однако многие раскритиковали Каменских за откровенность кадра:

«Тебе не стыдно?», «Муж не ревнует?», «Все красиво и безупречно», «Уже всю себя показала», «Хочется творчества, а не голых тел», «Ну прелесть», «Хороша», «Грудь стала больше?», «Есть что потрогать», «Ложбинка-то во всей красе», «Настроение приподнялось от пропорций телосложения и красоты изображения».

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