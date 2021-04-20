Элегантный оверсайз: Анна Нетребко в широких брюках и блузке-балахоне вышла в свет с мужем

Оперная дива после спектакля увиделась с друзьями. Она до поздней ночи веселилась с Валерией и Иосифом Пригожиным.

Анна Нетребко в скором времени отметит 50-летие. Однако артистка не перестает удивлять поклонников моложавым видом и неиссякаемой энергией. Она предпочитает много гулять, посещать новые места и наслаждаться каждым моментом, а не сидеть дома. Певица даже во время пандемии находит способы, чтобы путешествовать. Уже в третий раз она приехала в Россию в этом году. Звезда успела не только дать несколько концертов, но и побывать на вечеринках у друзей, посетить музеи и театры.

Апрель стал для Анны очень насыщенным. Она успела повеселиться в гостях у Филиппа Киркорова и личной поздравить Валерию с днем рождения на празднике в честь артистки. Более того, на днях после очередного выступления в Большом театре с мужем Юсифом Эйвазовым пара увиделась с друзьями. Валерия с Иосифом Пригожиным и Александр Ревва решили насладиться постановкой. А потом они большой компанией отправились в ресторан.

Примечательно, что Нетребко облачилась в костюм оверсайз. Блузка-балахон свободного кроя и широкие брюки скрыли недостатки фигуры, но при этом образ смотрелся элегантно. Оперная дива дополнила лук широким колье и блестящим ободком. Туфли с острым носом придали луку еще больше женственности.

«Спасибо, Москве за это прекрасное время! Сколько всего интересного было! Жизнь кипит! Спасибо большое всем», — заявила Анна.

Поклонники оценили каждую деталь образа. Многие отметили, что артистка продемонстрировала элегантный вечерний образ для женщин с нестандартной фигурой. «В черном — восхитительна!», «Анна, а мы любим вас с Юсифом!! Вы прелестные! Москву тоже любим», «Какая, вы красивая!», «Королева», «С мужем просто самая гармоничная пара», «Классные, Анна безупречна», — прокомментировали пост подписчики.

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