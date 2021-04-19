«Мы опять тусим»: Нетребко в длинном пальто с перьями прогулялась по ночной Москве с Пригожиным

Оперная дива после выступления в Большом театре устроили ужин с друзьями.

Анна Нетребко давно живет в Австрии, но с радостью приезжает на родину. Артистка не скрывает, что именно в России проще всего организовывать выступления, поэтому она уже в третий раз за год оказалась в Москве. Оперная дива успевает устраивать прогулки с родными, посещать музеи и выставки. Певица любит вести активный образ жизни, поэтому почти каждый день устраивает себе культурно-развлекательную программу.

На минувших выходных Анна успела повеселиться на вечеринке у певицы Валерии, которая отметила день рождения. Также артистка поужинала с Надеждой Бабкиной и посмотрела экспозиции на выставке Билла Виолы. А 18 апреля, после выступления в Большом театре, оперная дива устроила ночную прогулку по Москве с Иосифом Пригожиным и Александром Реввой.

Муж Валерии запечатлел Нетребко, которая вышагивала по улице в блузке малахитового цвета и брюках клеш. Поверх она надела длинное черное пальто с перьями. Сапоги на каблуке дополнили образ, как и широкий ободок с эффектом мерцания.

«Острый репортаж из ночной Москвы. Мы опять тусим! Бесконечно! Идем опять жрать. Из Большого театра в большой ресторан», — отметила артистка.

Поклонники были восхищены образом Анна в стиле ретро. При этом многие были удивлены ее компании.

«Анна какая вы активная!», «Какие вы молодцы. Все такие красивые», «Приятно на вас смотреть! Любоваться, восхищаться», «Нетребко всегда выделяется, всегда женственная», «Такая компания, это круто», — прокомментировали пост подписчики.

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