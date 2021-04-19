«Очень нарядно»: Бабкина в джинсах-трубах и жакете цвета каштана поужинала с Нетребко

Анна Нетребко уже в третий раз приехала в Россию в этом году. Она привыкла вести насыщенный образ жизни. Каждый раз оперная дива успевает не только давать концерты, но и ходить в музеи, а также веселиться с друзьями. Накануне она увиделась с Надеждой Бабкиной. Они устроили застолье после работы. Примечательно, что женщин связывает не только мода, но и неиссякаемая энергия, так как они успевают проявлять себя в разных сферах.

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Для такого случая 71-летняя Бабкина выбрала джинсы-трубы, а также жакет каштанового цвета, который украшало крупное золотое ожерелье. Она придала образу морской стиль с помощью полосатой блузки. А вот Нетребко оделась по-весеннему. Она предстала в приталенном платье мидакси лимонного цвета, которое дополнила сапогами и шелковым платком, который повязала на шею. Она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым наслаждалась изысканными блюдами — от сыра и клубники до морских ежей.

В это время Надежда Георгиевна рассказала, как работала до поздней ночи. Оперная дива решила поснимать застолье, на что сразу отреагировали все гости.

«Это сторис! Красиво!» — отметила Анна. «Прекрасно, очень нарядно!» — заверила Бабкина. «Отправь Филиппу», — предложил Юсиф.

Поклонники удивились тому, как артисты все успевают. Многие восхитились броским и женственным нарядом звезды оперы. Другие отметили, что Надежда Георгиевна похорошела, а ее образ с модными джинсами, которые также любит носить Ксения Собчак, смотрелся современно.

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