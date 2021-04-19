Акцент на молодость: невестка Валерии в силуэтном мини-платье появилась на празднике свекрови

Валерия всегда старалась следить за своей внешностью. Она не скрывает, что придерживается особого питания и занимается спортом. Неудивительно, что певица может похвастаться модельной фигурой. На днях она отпраздновала свое 53-летие. Сначала артистка устроила концерт, исполнив свои хиты, а после выступления закатила вечеринку для друзей. Рядом с ней был муж Иосиф Пригожин, а также близкие.

Дочка Анна Шульгина появилась на празднике в розовом брючном костюме, а вот сын Арсений Шульгин привел с собой жену Лиану. Они поженились в прошлом году и подарили артистке первую внучку Селин. На шумное мероприятие ребенка они брать не стали. Невестка именинницы подчеркнула свою молодость. Она облачилась в классическое черном мини-платье по фигуре с декором в виде пуговиц.

Сама Валерия выглядела по-весеннему, примерив белую мини-юбку и жакет с баской. Наряд с цветочным принтом подчеркнул ее длинные и стройные ноги. На вечеринке все гости смогли потанцевать и повеселиться, а также получить кусочек торта. Певица запечатлелась не только со своей невесткой, но и семьей девушки: мамой Лианы, Верой, и сестрой Марианной.

Поклонники восхитились красотой жены Арсений. Также многие отметили, что Валерия больше похожа на ее сестру, чем свекровь. Между ними подписчики увидели много схожих черт. «Тот случай, когда мама мужа выглядит моложе», «Все словно сестры», «Голубые глаза и скулы. Арсений увидел в вас свою маму», «Какие красивые девочки Марианна и Лиана. Как с обложки журнала. Ну а мамы вне конкуренции», «Ваша мама и мама Сени ну просто красотки», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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